La Germania paga il gas russo molto meno dell’Italia!

picture61 : RT @laltrodiego: #ControCorrente La Germania paga il gas russo 1/3 rispetto al resto dell’UE, Italia compresa. Nardella: 'ci vuole più eur… - _Fumagalli : La Germania paga il gas russo 1/3 rispetto a noi. Ma sono europeisti, COME NOI. #draghivileaffarista Gazprom non è… - aldo_rovi : RT @laltrodiego: #ControCorrente La Germania paga il gas russo 1/3 rispetto al resto dell’UE, Italia compresa. Nardella: 'ci vuole più eur… - cogonipiero2 : RT @freeskipperIT: La Germania paga il #GasRusso molto meno dell'Italia! - JosephGhorna : RT @freeskipperIT: La Germania paga il #GasRusso molto meno dell'Italia! -

Al di là delle posizioni ungheresi e ceche, da tempo nettissime, esemplare è in tal senso il caso della, che gode di una condizione particolarissima e molto vantaggiosa.infatti il gas ...[2] Di conseguenza, l'industria tedesca "attualmenteun prezzo di mercato per il gas naturale ... Questo non suona bene per la competitività della. Le principali forze economiche hanno ...Molti gli interventi necessari: diversificare i fornitori, rafforzare il potere contrattuale degli acquirenti, ma anche rivedere i meccanismi di fissazione ...Il confronto tra i dati Eurostat e quelli tedeschi mostra come la Germania goda di un prezzo quasi dimezzato: polemiche in Europa, quali sono le cause ...