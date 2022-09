globalistIT : - c4oscalmo : tornata ieri da un matrimonio in germania e stanno risultando tutti positivi, bene. - MarinellaU : @FabrizioGians @matteosalvinimi Ecco un altro demente???????? Contraria è soprattutto l’Olanda, dove ha sede la Borsa… - Luca_S2_ : @ElGusty201 la Germania Est,la DDR, è tornata la Stasi - MarinellaU : @CottarelliCPI Contraria è soprattutto l’Olanda Ma anche la Germania sarebbe tornata sui suoi passi. Il motivo dell… -

Globalist.it

E così anche la, disarmata dopo il drammatico epilogo della Seconda guerra mondiale, èa definirsi una grande potenza militare. "Le dimensioni del paese, la sua posizione geografica, ..." Lovely bank ", sorride Ralf, che aspetta oggi il ritorno di Metzger, che in questi giorni èa scuola inper la ripresa dell'anno scolastico. " Vieste is in love and I'm not there ",... La Germania è tornata: “Siamo una grande potenza militare, che lo si voglia o no” La ministra della difesa Christine Lambrecht: "Le dimensioni del paese, la sua posizione geografica, la sua forza economica, in breve: la Germania è una potenza leader, che lo vogliamo oppure no” ...Con grande imbarazzo da parte di molte cancellerie europee, è in atto un braccio di ferro dai toni anche molto accesi (ma mai trapelati sui giornali o nei lanci delle agenzie) tra alcuni Stati membri ...