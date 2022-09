La Gazzetta non solo non apre con l’Italia della pallavolo, ma all’interno dà prima la notizia dei Rolex di Totti (Di lunedì 12 settembre 2022) Diciamo la verità: le polemiche sulle scelte editoriali dei giornali, soprattutto all’indomani di una grande vittoria in quelli che una volta venivano definiti come “sport minori”, sono anche un po’ stucchevoli. Dunque, la prima pagina della Gazzetta dello Sport – all’indomani di una giornata di campionato condita da polemiche arbitrali – era telefonata: in primissimo piano, il pareggio della Juventus con tanto di polemica al Var, in taglio alto – ma non eccessivamente in evidenza – la vittoria del mondiale di pallavolo da parte della nazionale italiana. In un trafiletto in basso, inoltre, l’impresa della nazionale di basket agli europei contro la Serbia. Tuttavia, c’è un motivo in più, oggi, per portare nuovamente all’attenzione del pubblico delle notizie sportive la ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 settembre 2022) Diciamo la verità: le polemiche sulle scelte editoriali dei giornali, soprattutto all’indomani di una grande vittoria in quelli che una volta venivano definiti come “sport minori”, sono anche un po’ stucchevoli. Dunque, lapaginadello Sport – all’indomani di una giornata di campionato condita da polemiche arbitrali – era telefonata: in primissimo piano, il pareggioJuventus con tanto di polemica al Var, in taglio alto – ma non eccessivamente in evidenza – la vittoria del mondiale dida partenazionale italiana. In un trafiletto in basso, inoltre, l’impresanazionale di basket agli europei contro la Serbia. Tuttavia, c’è un motivo in più, oggi, per portare nuovamente all’attenzione del pubblico delle notizie sportive la ...

