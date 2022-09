La furia di Bonucci | ' Siamo stati depredati' E Milik | ' Senza parole'

(Di lunedì 12 settembre 2022) "Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l'aiuto di tutti": è il messaggio (parola per parola...) del difensore della ...

sportli26181512 : Juve, la furia di Bonucci: 'Siamo stati depredati, ora trasformiamo la rabbia in energia': Juve, la furia di Bonucc… - Gazzetta_it : Juve, la furia di Bonucci: 'Siamo stati depredati, ora trasformiamo la rabbia in energia' #JuveSalernitana - Giuvaninpetpets : @bonucci_leo19 Questa partita deve segnare il punto di svolta come fu col Sassuolo nel 2015. Tu che sei l’unico che… -

Recriminazioni Intanto non si placano le polemiche dopo l'annullamento del gol di Milik in pieno recupero, su cui lo stessosi era espresso ieri a caldo: ' La spiegazione che mi è stata ...Qui c'è un criterio oggettivo , perché Candreva teneva in gioco. E qui, soprattutto, c'è ... della Lega e dell'Aia non devono essere spaventati dalladei tifosi juventini che oggi sono ...La Juventus non riesce più a vincere. Altro pareggio questa volta in casa contro la Salernitana in rimonta, grazie alle reti di Bremer e Bonucci. Di seguito, le pagelle di Tuttojuve. Perin 6: non ha c ...La stagione calcistica è iniziata e non potevano mancare le polemiche, specialmente a seguito del grave errore del VAR in Juve-Salernitana.