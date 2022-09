La figura femminile nella poesia di Eugenio Montale: la donna come simbolo salvifico dell’esistenza (Di lunedì 12 settembre 2022) La figura femminile è spesso ricorrente nella poesia di Eugenio Montale. Tutte le donne letterarie di Montale sono considerate fautrici di potere salvifico; un’aura imperturbabile che il poeta accosta ad ogni donna apparsa nelle sue raccolte. Da Clizia, a Volpe, passando per Drusilla Tanzi: la figura femminile di Montale è emblema di salvezza, occasione di sfuggire alla negatività, occasione di ricordo. Eugenio Montale, la figura femminile nella poesia come antidoto al malessere esistenziale Credits: QuotidianodelsudLa figura ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Laè spesso ricorrentedi. Tutte le donne letterarie disono considerate fautrici di potere; un’aura imperturbabile che il poeta accosta ad ogniapparsa nelle sue raccolte. Da Clizia, a Volpe, passando per Drusilla Tanzi: ladiè emblema di salvezza, occasione di sfuggire alla negatività, occasione di ricordo., laantidoto al malessere esistenziale Credits: QuotidianodelsudLa...

