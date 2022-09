La fidanzata di Manuel Bortuzzo derideva i disabili su Tik Tok, Angelica Benevieri: ‘Ero piccola’ (Di lunedì 12 settembre 2022) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare della nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo, ex concorrente del Grande Fratello Vip. E non perché la storia d’amore sta appassionando i fan, ma perché Angelica Benevieri, famosa tiktoker, qualche anno fa avrebbe pubblicato sui social un video in cui derideva le persone con disabilità. E il suo nuovo compagno, tra l’altro, vive su una sedie a rotelle da anni. Cosa ha detto Angelica Benevieri Angelica Benevieri, che è seguitissima sui social, è finita nel mirino degli internauti. E lei, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di parlare e di dire la sua. View this post on Instagram A post shared by a n g e l i c a (@ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 settembre 2022) Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare della nuovadi, ex concorrente del Grande Fratello Vip. E non perché la storia d’amore sta appassionando i fan, ma perché, famosa tiktoker, qualche anno fa avrebbe pubblicato sui social un video in cuile persone contà. E il suo nuovo compagno, tra l’altro, vive su una sedie a rotelle da anni. Cosa ha detto, che è seguitissima sui social, è finita nel mirino degli internauti. E lei, dopo qualche giorno di silenzio, ha deciso di parlare e di dire la sua. View this post on Instagram A post shared by a n g e l i c a (@ ...

