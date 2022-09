La femminista Bocchetti | “Meloni dà voce alle donne più deboli e sfortunate La voteranno in tante”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 settembre 2022) “È un’avversaria, forte temibile, ma non una nemica. Mi piace pensare che mai una donna possa essere nemica delle altre fino in fondo”. In una lunga intervista al Domani unastorica come Alessandrasmentisce l’ossessiva narrazione della sinistra, inaugurata da Natalia Aspesi, sul “pericoloso maschilismo” di Giorgia. Da tenere a distanza di sicurezza da Palazzo Chigi.: ladàpiùÈ un errore, una lettura miope, spiega la scrittrice che certo, biografia alla mano, non può essere accusata di “intelligenza con il nemico”. Dalla collettivoStudio Ripetta passando per “Se non ora quando”, l’insorgenzacontro il ...