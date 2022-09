La diretta degli Emmy 2022 su Sky e Now la notte tra il 12 e 13 settembre, come seguire la cerimonia (Di lunedì 12 settembre 2022) Anche quest’anno la diretta degli Emmy 2022 sarà trasmessa da Sky e andrà in onda streaming su Now, in esclusiva per l’Italia: la cerimonia della 74° edizione degli Emmy Awards, gli ambitissimi premi che celebrano il meglio della produzione televisiva statunitense, si terrà a Los Angeles la notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre. La diretta degli Emmy 2022 sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 00.30 (ore italiane) e sarà accompagnata dal commento negli studi di Sky dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic e anche quest’anno padrone di casa della cerimonia. A commentare la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) Anche quest’anno lasarà trasmessa da Sky e andrà in onda streaming su Now, in esclusiva per l’Italia: ladella 74° edizioneAwards, gli ambitissimi premi che celebrano il meglio della produzione televisiva statunitense, si terrà a Los Angeles latra lunedì 12 e martedì 13. Lasarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 00.30 (ore italiane) e sarà accompagnata dal commento negli studi di Sky dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic e anche quest’anno padrone di casa della. A commentare la ...

