La crisi del gas sta mettendo in ginocchio il mondo del vetro (Di lunedì 12 settembre 2022) La crisi energetica sta colpendo tutti: aziende e famiglie. Tutte a fare i conto con aumenti di tre se non quattro volte rispetto ad un anno fa e che risultano insostenibili. A pagare forse un po' di più sono quelle attività (non a caso definite energivore) dove la componente gas e corrente è necessaria per il lavoro. Tra questi la filiera del vetro dove la produzione necessita di forni sempre accesi ad elevatissime temperature «La filiera del vetro è stata colpita in maniera più violenta rispetto ad altre attività - spiega Fabrizio Cattaneo, AD di VITRUM e Direttore Generale GIMAV. Senza dubbio quelli più colpiti sono i produttori di vetro perché per produrre questo materiale bisogna fonderlo e portare i forni a temperature oltre 1000°: nel momento in cui si interrompe il riscaldamento, il forno si raffredda e per ...

