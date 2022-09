La crisi coniugale Totti-Blasi finisce a Rolex in faccia (Di lunedì 12 settembre 2022) A due mesi dall’annuncio della separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti affida ai giornali la sua versione dei fatti. Il risultato è un’intervista, pubblicata sul Corriere della Sera domenica 11 settembre 2022,puntellata di un maschilismo atavico che mai avremmo creduto di poter associare all’ex numero 10 della Roma. Ilary Blasi ne esce come una donna incapace di stare al proprio posto, di aderire al ruolo che il capofamiglia ha tratteggiato per lei: Totti amplia lo spettro temporale della crisi, la fa risalire addirittura al 2016, anno della sua ultima stagione da giocatore professionista, poi arriva al 2020, il punto di non ritorno con la morte di suo padre causa Covid, e lascia intendere che in tutti quei momenti sua moglie non gli fosse davvero accanto, che fosse già altrove e che quindi ... Leggi su zon (Di lunedì 12 settembre 2022) A due mesi dall’annuncio della separazione da Ilary, Francescoaffida ai giornali la sua versione dei fatti. Il risultato è un’intervista, pubblicata sul Corriere della Sera domenica 11 settembre 2022,puntellata di un maschilismo atavico che mai avremmo creduto di poter associare all’ex numero 10 della Roma. Ilaryne esce come una donna incapace di stare al proprio posto, di aderire al ruolo che il capofamiglia ha tratteggiato per lei:amplia lo spettro temporale della, la fa risalire addirittura al 2016, anno della sua ultima stagione da giocatore professionista, poi arriva al 2020, il punto di non ritorno con la morte di suo padre causa Covid, e lascia intendere che in tutti quei momenti sua moglie non gli fosse davvero accanto, che fosse già altrove e che quindi ...

