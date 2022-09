La CNN: “Cristiano Ronaldo rifiuta un biennale da 242 milioni dall’Arabia Saudita” (Di lunedì 12 settembre 2022) Cristiano Ronaldo non ha intenzione di lasciare l’Europa. Non ancora, almeno. Nonostante i tentativi di abbandonare il Manchester United dopo una sola stagione, CR7 avrebbe detto no ad un’offerta faraonica arrivata dall’Arabia Saudita. Stando a quanto riportato dalla CNN, infatti, l’Al-Hilal avrebbe offerto all’ex Juventus un biennale da 242 milioni di euro. Secco no. Ronaldo vuole giocare le coppe europee. Si tratta del secondo tentativo dell’Al-Hilal. Secondo The Athletic, i sauditi avevano tentato l’assalto a fine agosto. Anche in quel caso, la trattativa non è mai entrata nel vivo. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)non ha intenzione di lasciare l’Europa. Non ancora, almeno. Nonostante i tentativi di abbandonare il Manchester United dopo una sola stagione, CR7 avrebbe detto no ad un’offerta faraonica arrivata. Stando a quanto riportato dalla CNN, infatti, l’Al-Hilal avrebbe offerto all’ex Juventus unda 242di euro. Secco no.vuole giocare le coppe europee. Si tratta del secondo tentativo dell’Al-Hilal. Secondo The Athletic, i sauditi avevano tentato l’assalto a fine agosto. Anche in quel caso, la trattativa non è mai entrata nel vivo. SportFace.

