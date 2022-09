La casa di Michelle Hunziker piena di cani, è arrivato anche Odino di Tomaso Trussardi (Di lunedì 12 settembre 2022) Michelle Hunziker adora i cani e se arriva anche Odino, il cane di Tomaso Trussardi, è una vera festa in casa. Michelle Hunziker trova sempre il modo di dire qualcosa senza parlare, di fare capire se ci sono novità o meno nella sua vita, soprattutto che tra lei e Tomaso Trussardi non c’è alcun problema. Qualcuno speranzoso che l’ex coppia torni ad essere felice sotto lo stesso tetto e con le figlie pensa che ci sia un ritorno di fiamma, che Michelle e Tomaso stiano tentando di tornare insieme. La presenza di Odino a casa della Hunziker aggiunge probabilità ma la verità è che l’adorato levriero di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 settembre 2022)adora ie se arriva, il cane di, è una vera festa introva sempre il modo di dire qualcosa senza parlare, di fare capire se ci sono novità o meno nella sua vita, soprattutto che tra lei enon c’è alcun problema. Qualcuno speranzoso che l’ex coppia torni ad essere felice sotto lo stesso tetto e con le figlie pensa che ci sia un ritorno di fiamma, chestiano tentando di tornare insieme. La presenza didellaaggiunge probabilità ma la verità è che l’adorato levriero di ...

itsgionh : @DodsDe michelle obama non ha ancora accettato di non vivere più in Casa Bianca sad - lancidieci : RT @TizianaFerrario: Mostrati i due ritratti alla Casa Bianca di Michelle e Barack Obama. “Esempio per i ragazzi di quello che è questo pae… - bizcommunityit : Barack Obama e Michelle alla Casa Bianca per i loro ritratti ufficiali - cocoa_key : RT @vogue_italia: Michelle Obama non sbaglia mai e questo hairstyle ne è la prova - IOdonna : «Ogni bambino può finire sui muri dell’indirizzo più famoso del mondo» hanno commentato, lanciandoun messaggio di s… -