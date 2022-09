La batteria scarica della campagna elettorale Pd, furgone compreso (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella corsa alle elezioni più pazza dell’ultimo secolo, si registra nell’ordine un cappottamento in curva e un testacoda. Il cappottamento, o se vogliamo il precipitoso rientro ai box, è quello di Enrico Letta. L’agghiacciante camper elettrico che doveva essere il simbolo della campagna elettorale “green”, in quel di Alessandria ha iniziato drammaticamente a singhiozzare. Invano lo staff del segretario dem ha cercato di trasmettere energia alle macchine, ma senza risultati: non c’era nelle vicinanze una prolunga che potesse resuscitare il camioncino. La diagnosi è infausta, e politicamente azzeccata: batteria scarica. E così, il simbolo motorizzato metafora d’una campagna spompata, si è tramutato sostanzialmente nella fiat 127 di Fantozzi, o se vogliamo nella minuscola automobilina ... Leggi su panorama (Di lunedì 12 settembre 2022) Nella corsa alle elezioni più pazza dell’ultimo secolo, si registra nell’ordine un cappottamento in curva e un testacoda. Il cappottamento, o se vogliamo il precipitoso rientro ai box, è quello di Enrico Letta. L’agghiacciante camper elettrico che doveva essere il simbolo“green”, in quel di Alessandria ha iniziato drammaticamente a singhiozzare. Invano lo staff del segretario dem ha cercato di trasmettere energia alle macchine, ma senza risultati: non c’era nelle vicinanze una prolunga che potesse resuscitare il camioncino. La diagnosi è infausta, e politicamente azzeccata:. E così, il simbolo motorizzato metafora d’unaspompata, si è tramutato sostanzialmente nella fiat 127 di Fantozzi, o se vogliamo nella minuscola automobilina ...

