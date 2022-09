La Baby Benz è diventata grande

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Mercedes 190 ha una storia molto particolare che merita di essere raccontata e la migliore occasione per farlo sono i quaranta anni dal suo debutto, che ricorreranno tra poche settimane. Sebbene abbia debuttato nel 1982, la sua gestazione è iniziata nel 1976. È un lasso di tempo che non deve sorprendere, perché una volta, quando l'informatica non dominava l'industria, progettare un'auto partendo da zero richiedeva diversi anni, mentre oggi ne bastano anche un paio. La Mercedes che cambiò tutto Ad ogni modo, nei primi anni Ottanta la Mercedes non era quella che conosciamo oggi. Non esistevano auto piccole o compatte con la Stella sul cofano, ma solo grandi berline e limousine, oltre ad alcuni modelli sportivi e alla fuoristrada Classe G che era appena nata. Quello di Stoccarda era un marchio conservatore, scelto da clienti maturi e con il portafoglio tendenzialmente gonfio. In ...

