Kvaratskhelia urlo Champions | “Liverpool che bello batterli | ora vinciamo anche coi Rangers”

Kvicha Kvaratskhelia lancia l'assalto alla Champions League, dopo la vittoria con il Liverpool vuole quella con i Rangers. La partita Glasgow Rangers-Napoli è stata posticipata di un giorno per questioni di ordine pubblico, a causa dello spostamento della salma della Regina Elisabetta II. L'attesa si allungherà e l'entusiasmo sale in casa Napoli. Kvaratskhelia dalle pagine del giornale scozzese Daily Record dice: "Giocare in Champions League è il sogno di ogni giocatore. Siamo davvero felici di aver battuto un club così prestigioso come il Liverpool". La giocata di Kvaratskhelia fa esplodere il Maradona – VIDEO Ma Kvaratskhelia guarda già al futuro: "Dobbiamo dimenticare subito quanto fatto con il ...

