Klopp torna sulla sconfitta con il Napoli: parole forti del tecnico del Liverpool (Di lunedì 12 settembre 2022) Il Napoli non giocherà domani il suo match di Champions League con il Rangers a causa del posticipo di 24 ore dovuto a motivi di ordine pubblico (domani il feretro della Regina Elisabetta II sarà ancora in Scozia). L’altra gara del Gruppo C tra Liverpool e Ajax, invece, si disputerà regolarmente domani sera alle ore 21 all’Anfield. I Reds vorranno subito rialzarsi dopo la pesante sconfitta dell’esordio contro il Napoli, mentre l’Ajax vorrà confermare quanto di buono fatto vedere una settimana fa con i Rangers. Klopp e Spalletti (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, non ha dimenticato la partita di martedì scorso contro il Napoli e, nella conferenza stampa alla vigilia del match ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilnon giocherà domani il suo match di Champions League con il Rangers a causa del posticipo di 24 ore dovuto a motivi di ordine pubblico (domani il feretro della Regina Elisabetta II sarà ancora in Scozia). L’altra gara del Gruppo C trae Ajax, invece, si disputerà regolarmente domani sera alle ore 21 all’Anfield. I Reds vorranno subito rialzarsi dopo la pesantedell’esordio contro il, mentre l’Ajax vorrà confermare quanto di buono fatto vedere una settimana fa con i Rangers.e Spalletti (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images) Ildel, Jurgen, non ha dimenticato la partita di martedì scorso contro ile, nella conferenza stampa alla vigilia del match ...

sportface2016 : #Liverpool, #Klopp torna sul ko di #Napoli: 'Un horror show, la peggior gara da quando sono qua' - 100x100Napoli : Klopp torna sulla sconfitta con il Napoli - kantomanjiceo : RT @BisInterista: Spalletti rimane fermo per 2 anni, nel frattempo studia dai migliori (Klopp, Guardiola, Rose, Inzaghi, Ancelotti etc.) e… - _Cubciu_ : RT @BisInterista: Spalletti rimane fermo per 2 anni, nel frattempo studia dai migliori (Klopp, Guardiola, Rose, Inzaghi, Ancelotti etc.) e… - BisInterista : Spalletti rimane fermo per 2 anni, nel frattempo studia dai migliori (Klopp, Guardiola, Rose, Inzaghi, Ancelotti et… -