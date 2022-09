Kiev, nuovi bombardamenti russi su Kharkiv (Di lunedì 12 settembre 2022) Le forze russe hanno ripreso i bombardamenti sulla regione di Kharkiv, dove la controffensiva dell'esercito ucraino ha portato in pochi giorni alla riconquista di numerosi centri strategici. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 settembre 2022) Le forze russe hanno ripreso isulla regione di, dove la controffensiva dell'esercito ucraino ha portato in pochi giorni alla riconquista di numerosi centri strategici. Lo ha ...

Bafri2022 : RT @Kety78772478: Nuovi mercenari stranieri per Kiev appena arrivati. Molto bella la maglietta 'la razza bianca'. - Alberto93383706 : RT @Kety78772478: Nuovi mercenari stranieri per Kiev appena arrivati. Molto bella la maglietta 'la razza bianca'. - venusiadieci : RT @Kety78772478: Nuovi mercenari stranieri per Kiev appena arrivati. Molto bella la maglietta 'la razza bianca'. - Anna33289994 : RT @Kety78772478: Nuovi mercenari stranieri per Kiev appena arrivati. Molto bella la maglietta 'la razza bianca'. - livic751 : RT @Kety78772478: Nuovi mercenari stranieri per Kiev appena arrivati. Molto bella la maglietta 'la razza bianca'. -