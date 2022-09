Kiev | nuova avanzata ucraina | i soldati arrivano al confine con la Russia

franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL CORRIERE DELLA SERA Nuova avanzata di Kiev ??[LEGGI: - nuova_venezia : L’avanzata di Kiev continua: “Siamo arrivati alla frontiera” - Kenzo07999025 : RT @Kenzo07999025: @erretti42 Solo cambiando i paradigmi economici ci potrà,nel tempo, essere un cambiamento:abolire la legge bancaria #Dra… - Kenzo07999025 : @erretti42 Solo cambiando i paradigmi economici ci potrà,nel tempo, essere un cambiamento:abolire la legge bancaria… - nuova_venezia : Guerra Russia-Ucraina, allarme aereo in tutto il territorio: “Esplosioni e black out”. La controffensiva di Kiev ar… -

Le forze ucraine hanno riconquistato nelle ultime 24 ore oltre 20 insediamenti che erano stati occupati dai russi: lo ha reso noto lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina in un post su ......che i civili nelle aree liberate hanno reagito con gioia e sollievo all'arrivo dei soldati di. ... Quando alla deputata viene chiesto se si teme unaBucha e unaIrpin , risponde che "è ...Nelle ultime 24 ore "le forze russe hanno lanciato 18 attacchi missilistici e 39 attacchi aerei contro obiettivi militari e civili in tutta l’Ucraina", prosegue lo Stato Maggiore dell’Esercito ...La controffensiva ucraina ha preso più di ottomila chilometri quadrati in sei giorni. Ieri in serata la rappresaglia di Mosca con attacchi alle linee ...