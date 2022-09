Kiev: “Mosca ha licenziato il capo del Distretto militare occidentale dopo le sconfitte in Ucraina”. Ancora esplosioni a Zaporizhzhia (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia ha licenziato il comandante del Distretto militare occidentale dopo una serie di pesanti sconfitte in Ucraina: lo fa sapere l’intelligence di Kiev, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Si tratta del tenente generale russo Roman Berdnikov, che aveva comandato l’intervento di Mosca in Siria ed era stato nominato comandante del Distretto militare occidentale il 26 agosto: è stato rimosso. Nelle scorse ore lo stesso leader ceceno Ramzan Kadyrov aveva espresso la necessità di avviare “un cambio di strategia”. L’esercito di Putin sta subendo alcuni colpi da parte dei militari di Zelensky nel corso della controffensiva Ucraina, che ha portato nei giorni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 settembre 2022) La Russia hail comandante deluna serie di pesantiin: lo fa sapere l’intelligence di, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Si tratta del tenente generale russo Roman Berdnikov, che aveva comandato l’intervento diin Siria ed era stato nominato comandante delil 26 agosto: è stato rimosso. Nelle scorse ore lo stesso leader ceceno Ramzan Kadyrov aveva espresso la necessità di avviare “un cambio di strategia”. L’esercito di Putin sta subendo alcuni colpi da parte dei militari di Zelensky nel corso della controffensiva, che ha portato nei giorni ...

