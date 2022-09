Kate Middleton, principessa del Galles (senza paragoni con Diana) (Di lunedì 12 settembre 2022) Nonostante tenga il suo anello di fidanzamento al dito, la moglie di William è sempre stata attenta a non indossare mai le scarpe di Diana. E ha fatto benissimo Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 settembre 2022) Nonostante tenga il suo anello di fidanzamento al dito, la moglie di William è sempre stata attenta a non indossare mai le scarpe di. E ha fatto benissimo

fanpage : #Kate Middleton è la nuova principessa del Galles dopo che re #Carlo III ha deciso di nominare il figlio William, e… - Novella_2000 : Kate Middleton rivela come ha reagito il figlio alla morte della Regina - VanityFairIt : Oltre a Carlo e Camilla, che ora sono re e regina consorte, modifiche immediate riguardano alcuni altri membri dell… - infoitcultura : Kate Middleton Principessa del Galles come Diana, l'eredità (pesante) del titolo: «Costruirò il mio percorso» - infoitcultura : Kate Middleton e William d'Inghilterra, ora cambia tutto -