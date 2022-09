Juventus-Salernitana si può rigiocare? Il caso del gol di Milik e cosa dice il regolamento (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ sempre più bufera sulla partita Juventus-Salernitana, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La compagine di Massimiliano Allegri ha evidenziato evidenti limiti dal punto di vista tattico, nel finale si è registrata una grande reazione d’orgoglio ma il 2-2 rappresenta un risultato deludente per le ambizioni di alta classifica della squadra bianconera. L’avvio di gara è stato shock, la Salernitana si è dimostrata organizzata dal punto di vista tattico e anche tecnicamente ha messo in grossa difficoltà i bianconeri. Uno-due micidiale nei primi 45 minuti per la squadra di Nicola, prima il vantaggio di Candreva poi il raddoppio di Piatek su calcio di rigore. La Juventus sembra alle corde, nel secondo tempo la reazione. I bianconeri tornano in partita con un colpo di testa di Bremer, ai supplementari ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) E’ sempre più bufera sulla partita, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. La compagine di Massimiliano Allegri ha evidenziato evidenti limiti dal punto di vista tattico, nel finale si è registrata una grande reazione d’orgoglio ma il 2-2 rappresenta un risultato deludente per le ambizioni di alta classifica della squadra bianconera. L’avvio di gara è stato shock, lasi è dimostrata organizzata dal punto di vista tattico e anche tecnicamente ha messo in grossa difficoltà i bianconeri. Uno-due micidiale nei primi 45 minuti per la squadra di Nicola, prima il vantaggio di Candreva poi il raddoppio di Piatek su calcio di rigore. Lasembra alle corde, nel secondo tempo la reazione. I bianconeri tornano in partita con un colpo di testa di Bremer, ai supplementari ...

