Juventus-Salernitana, l’AIA spiega: “Telecamera non a disposizione del Var” (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus-Salernitana si è portata dietro una marea di polemiche dopo il gol erroneamente annullato a Milik dal VAR nel finale. La nota dell'AIA Leggi su pianetamilan (Di lunedì 12 settembre 2022)si è portata dietro una marea di polemiche dopo il gol erroneamente annullato a Milik dal VAR nel finale. La nota dell'AIA

GoalItalia : ??? SPEAKER'S CORNER ??? All'Allianz Stadium una delle pagine più nere dall'introduzione del VAR ??… - GoalItalia : Caso Juventus-Salernitana: il VAR non aveva a disposizione le immagini di Candreva che teneva in gioco Bonucci in o… - EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - LudovicoBevila1 : RT @NonSoloJuve: ??”C’è un dato inconfutabile: la Juve non batte la Roma perché c’è un fallo di mano di Smalling in area incredibilmente ign… - DanielsH796 : RT @sportface2016: #SerieA | #JuventusSalernitana, avv. Fimmanò: 'Potrei dire che manca rigore su #Piatek, ma non è nel nostro stile' https… -