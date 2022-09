Juventus-Salernitana finisce su Marca: scandalo Var in Italia (Di lunedì 12 settembre 2022) scandalo Var in Italia. Marca titola così il pezzo dedicato a quanto accaduto ieri durante Juventus-Salernitana, con il gol annullato dal Var a Milik per fuorigioco di Bonucci. Un fuorigioco inesistente, stando alle immagini che circolano da ieri, che ritraggono Candreva che tiene in gioco il difensore bianconero. Immagini che, poco fa, l’Aia ha candidamente dichiarato non aver avuto a disposizione per valutare l’azione. Il quotidiano spagnolo ricostruisce tutta la vicenda, dal gol annullato alle immagini di Candreva spuntate fuori all’improssivo, grazie a Sky. “L’arbitro di gara ha annullato il gol della vittoria di Bonucci per fuorigioco dopo la chiamata del VAR… ma si è dimenticato di un’immagine che la tv Italiana ha recuperato pochi minuti dopo… e che mostrava un giocatore in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022)Var intitola così il pezzo dedicato a quanto accaduto ieri durante, con il gol annullato dal Var a Milik per fuorigioco di Bonucci. Un fuorigioco inesistente, stando alle immagini che circolano da ieri, che ritraggono Candreva che tiene in gioco il difensore bianconero. Immagini che, poco fa, l’Aia ha candidamente dichiarato non aver avuto a disposizione per valutare l’azione. Il quotidiano spagnolo ricostruisce tutta la vicenda, dal gol annullato alle immagini di Candreva spuntate fuori all’improssivo, grazie a Sky. “L’arbitro di gara ha annullato il gol della vittoria di Bonucci per fuorigioco dopo la chiamata del VAR… ma si è dimenticato di un’immagine che la tvna ha recuperato pochi minuti dopo… e che mostrava un giocatore in ...

