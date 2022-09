“Juventus-Salernitana da rigiocare” | ecco la regola che gela i tifosi

EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - OfficialUSS1919 : È finita. All''Allianz Stadium' è 2-2 tra #Juventus e #Salernitana. - capuanogio : ?? C'è solo una cosa peggio dell'errore di #JuventusSalernitana. Anzi, due... - Gonzalez78J : RT @tvdellosport: ?? ALLEGRI: “BEL SECONDO TEMPO. NON PARLO CON GLI ARBITRI” Questo il commento a fine partita del tecnico bianconero, dopo… - TuttoJuve24 : Juventus, all’Allianz Stadium succede di tutto: la Salernitana ferma la formazione di Allegri #Juventus #Juve… -

... un partita di calcio può essere ripetuta Di partita da ripetere per un errore tecnico del Var se ne sta parlando molto dopo quello che è successo in, gara che si è disputata ...di Federico Vergari I eri sera lo Juventino Arkadiusz Milik , all'ultimo secondo della partita giocata allo Stadium (per la cronaca si trattava diterminata 2 - 2) ci ha ...Dagli studi di Sky, Fabio Caressa commenta in modo duro e netto quelle che sono state le decisioni prese da arbitro e VAR in occasione dalla gara tra Juventus e Salernitana che hanno portato ...Bonucci e l'urlo social del capitano bianconero: il duro sfogo del difensore dopo la gara con la Salernitana - FOTO ...