Juventus-Salernitana, Cuadrado e Milik polemici sui social dopo il gol annullato nel recupero (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli strascichi polemici dopo Juventus-Salernitana non sono ancora terminati, visto che anche alcuni dei protagonisti in campo hanno voluto esprimere la propria incredulità sui propri profili social. Si parla ovviamente della rete annullata a Milik, il quale (espulso nell’occasione per doppia ammonizione dopo essersi tolto la maglietta) pubblica un frame con scritto “senza parole”, prima di rimuovere la propria storia. Anche Cuadrado ha commentato il tutto su Instagram, scrivendo solo un “Incredibile” che dice più di mille parole. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Gli strascichinon sono ancora terminati, visto che anche alcuni dei protagonisti in campo hanno voluto esprimere la propria incredulità sui propri profili. Si parla ovviamente della rete annullata a, il quale (espulso nell’occasione per doppia ammonizioneessersi tolto la maglietta) pubblica un frame con scritto “senza parole”, prima di rimuovere la propria storia. Ancheha commentato il tutto su Instagram, scrivendo solo un “Incredibile” che dice più di mille parole. SportFace.

