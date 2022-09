Juventus-Salernitana, comunicato Aia: “Var non ha a disposizione telecamera tattica, fatti chiariti” (Di lunedì 12 settembre 2022) Con una nota ufficiale, l’Aia ha voluto fare chiarezza sulla situazione incresciosa che si è verificata in Juventus-Salernitana, quando nel recupero è stato annullato il gol vittoria a Milik per un fuorigioco inesistente (e comunque non punibile) di Bonucci. In particolare, l’associazione italiana arbitri sottolinea come le immagini incriminate con Candreva a tenere in gioco tutti provengono da una “telecamera non a disposizione del Var e pertanto non fruibile dagli arbitri. Siamo così convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”. Questa la nota: “In merito all’episodio relativo a Juventus-Salernitana e a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione, l’Associazione tiene a precisare che l’organo tecnico della Can ha visionato ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Con una nota ufficiale, l’Aia ha voluto fare chiarezza sulla situazione incresciosa che si è verificata in, quando nel recupero è stato annullato il gol vittoria a Milik per un fuorigioco inesistente (e comunque non punibile) di Bonucci. In particolare, l’associazione italiana arbitri sottolinea come le immagini incriminate con Candreva a tenere in gioco tutti provengono da una “non adel Var e pertanto non fruibile dagli arbitri. Siamo così convinti di aver fatto chiarezza sull’episodio”. Questa la nota: “In merito all’episodio relativo ae a un video diffuso al termine della gara dapprima in rete poi ripreso da molti mezzi di informazione, l’Associazione tiene a precisare che l’organo tecnico della Can ha visionato ...

