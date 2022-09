Juventus-Salernitana | Bonucci | “Trasformiamo la rabbia in energia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Protagonista dell’episodio clou di, Leonardosuona la carica per ricavareper le prossime partite, per rimediare non solo al torto subito, ma in generale ad un avvio di stagione davvero poco brillante per i bianconeri. Il difensore, la cui posizione è stata ritenuta influente in occasione della rete di Milik (con il Var che però non ha tenuto conto della posizione di Candreva), ha scritto sul proprio profilo Instagram: “la, per ciò che ci è stato depredato, inper mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti”. Laè infatti attesa a un’altra sfida casalinga, contro il Benfica in uno scontro già decisivo per il gruppo H di Champions League. SportFace.