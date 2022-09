Juventus-Salernitana 2-2 | Nicola | “Var dà credibilità | siamo venuti qui per aggredire e fare gioco”

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 settembre 2022) Davideha parlato nel post-partita di2-2, match valido per la sesta giornata della Serie A 2022/2023. Il tecnico dei campani, ai microfoni di Dazn, ha espresso la sua soddisfazione per quanto visto in campo: “Ci sarebbe dispiaciuto tornare a casa senza punti,a Torino peruna partita die aggressività perchè senzaa lungo andare le squadre avversarie ti creano problemi – ha spiegato – Sicuramente ci sono delle dinamiche da migliorare masoddisfatti, Sono contento della prova di Daniliuc e di Piatek che erano alla prima da titolari e possono diventare importanti. Abbiamo bisogno di tutto il gruppo al top, ma la strada è sempre lunga e il nostro obiettivo rimane sempre lo ...