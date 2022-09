Juventus, Ryanair Italia: “Nostri aerei comunque più affidabili del VAR” (Di lunedì 12 settembre 2022) La Juventus ha pareggiato per 2-2 nella sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro la Salernitana. I bianconeri, però, all’ultimo minuto di gioco si sono visti negare clamorosamente il gol del vantaggio. Il VAR, infatti, non si è accorto della posizione di Candreva in prossimità della bandierina, che tiene nettamente in gioco il colpitore di testa juventino ovvero il capitano Leonardo Bonucci. Non sono mancati ovviamente i tweet ironici all’indirizzo del direttore di gara Matteo Marcenaro e dei suoi aiutanti. Eccone uno molto simpatico di Ryanair Italia: “I Nostri aerei sono comunque più affidabili del VAR”. Chiarissimo il riferimento all’episodio avvenuto ieri sera all’Allianz Stadium. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022) Laha pareggiato per 2-2 nella sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023 contro la Salernitana. I bianconeri, però, all’ultimo minuto di gioco si sono visti negare clamorosamente il gol del vantaggio. Il VAR, infatti, non si è accorto della posizione di Candreva in prossimità della bandierina, che tiene nettamente in gioco il colpitore di testa juventino ovvero il capitano Leonardo Bonucci. Non sono mancati ovviamente i tweet ironici all’indirizzo del direttore di gara Matteo Marcenaro e dei suoi aiutanti. Eccone uno molto simpatico di: “Isonopiùdel VAR”. Chiarissimo il riferimento all’episodio avvenuto ieri sera all’Allianz Stadium. SportFace.

