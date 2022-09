Juventus, potrebbe già tornare titolare contro il Monza! (Di lunedì 12 settembre 2022) Il portiere della Juventus Wojciech Szczesny è fermo per infortunio ormai dal 31 agosto scorso, quando è uscito in lacrime durante la partita contro lo Spezia. Quel match la Juventus lo ha vinto per 2 – 0 ma ha perso il proprio portiere titolare. I bianconeri hanno infatti esordire con Mattia Perin tra i pali nella prima partita del girone di Champions League. Szczesny infortunio Juventus Per l’estremo difensore ex Arsenal non è lontano il rientro in campo. Il polacco sta svolgendo un lavoro differenziato in allenamento e spera di recuperare ed essere a disposizione per i prossimi impegni dei bianconeri. Con tutta probabilità Szczesny non riuscirà a scendere in campo contro il Benfica ma punta a tornare a disposizione di Allegri per la trasferta di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 12 settembre 2022) Il portiere dellaWojciech Szczesny è fermo per infortunio ormai dal 31 agosto scorso, quando è uscito in lacrime durante la partitalo Spezia. Quel match lalo ha vinto per 2 – 0 ma ha perso il proprio portiere. I bianconeri hanno infatti esordire con Mattia Perin tra i pali nella prima partita del girone di Champions League. Szczesny infortunioPer l’estremo difensore ex Arsenal non è lontano il rientro in campo. Il polacco sta svolgendo un lavoro differenziato in allenamento e spera di recuperare ed essere a disposizione per i prossimi impegni dei bianconeri. Con tutta probabilità Szczesny non riuscirà a scendere in campoil Benfica ma punta aa disposizione di Allegri per la trasferta di ...

