Juventus, Bonucci si sfoga sui social: «Depredati, ma questo trasformiamolo in rabbia» – FOTO (Di lunedì 12 settembre 2022) Leonardo Bonucci si sfoga sui social dopo la partita tra Juventus e Salernitana, dopo l’episodio nel finale di match Leonardo Bonucci si sfoga sui social dopo la partita tra Juventus e Salernitana, dopo l’episodio nel finale di match. Le sue dichiarazioni: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@Bonuccileo19) IL MESSAGGIO – «Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Leonardosisuidopo la partita trae Salernitana, dopo l’episodio nel finale di match Leonardosisuidopo la partita trae Salernitana, dopo l’episodio nel finale di match. Le sue dichiarazioni: Visualizzapost su Instagram Un post condiviso da Leonardo(@leo19) IL MESSAGGIO – «Trasformiamo la, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì. Sarà una partita difficile e servirà l’aiuto di tutti» L'articolo proviene da Calcio News 24.

GiovaAlbanese : #Bonucci a 3.42 metri dalla riga di porta, #Candreva a 2.90 ?? #Juventus #JuveSalernitana - GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? ?? Perin; Cuadrado, Bremer, Bonucci, De Sciglio; McKennie, Paredes, Miretti, Kostic; Kea… - GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - StefaniaStefyss : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus da oggi pensa solo a preparare la prossima gara, ben consapevole di essere ancora lontana dal livello a cui… - andreabaldin72 : RT @GiovaAlbanese: La #Juventus da oggi pensa solo a preparare la prossima gara, ben consapevole di essere ancora lontana dal livello a cui… -