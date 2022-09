Juventus-Benfica su Prime Video: come vederla gratis il 14 settembre (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Allianz Stadium di Torino è pronto al debutto in casa della nuova stagione della UEFA Champions League. La Juventus di mister Massimiliano Allegri si accinge a scendere in campo davanti al proprio pubblico, dove mercoledì 14 settembre alle ore 21.00 affronterà i portoghesi del Benfica. Il match è valido per la seconda giornata del gruppo H del prestigioso torneo ed è già cruciale per il passaggio del turno dei bianconeri: infatti, al debutto è uscita sconfitta al ‘Parco dei Principi’ per 2-1 (doppietta di Mbappé e rete di McKennie) contro il PSG. D’altro canto, la compagine ospite, la cui panchina è stata affidata a Schmidt, nella prima giornata della fase a gironi è stata reduce da una vittoria in casa per 2-0 (reti di Silva e Grimaldo) contro il Maccabi Haifa. Appassionati e tifosi, ecco a seguire le informazioni necessarie per ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Allianz Stadium di Torino è pronto al debutto in casa della nuova stagione della UEFA Champions League. Ladi mister Massimiliano Allegri si accinge a scendere in campo davanti al proprio pubblico, dove mercoledì 14alle ore 21.00 affronterà i portoghesi del. Il match è valido per la seconda giornata del gruppo H del prestigioso torneo ed è già cruciale per il passaggio del turno dei bianconeri: infatti, al debutto è uscita sconfitta al ‘Parco dei Principi’ per 2-1 (doppietta di Mbappé e rete di McKennie) contro il PSG. D’altro canto, la compagine ospite, la cui panchina è stata affidata a Schmidt, nella prima giornata della fase a gironi è stata reduce da una vittoria in casa per 2-0 (reti di Silva e Grimaldo) contro il Maccabi Haifa. Appassionati e tifosi, ecco a seguire le informazioni necessarie per ...

