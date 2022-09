Juventus-Benfica, la gara dell'Allianz Stadium è stata affidata al tedesco Zwayer (Di lunedì 12 settembre 2022) Felix Zwayer sarà l'arbitro della sfida di Champions League tra Juventus e Benfica, in programma per mercoledì all'Allianz... Leggi su calciomercato (Di lunedì 12 settembre 2022) Felixsarà l'arbitroa sfida di Champions League tra, in programma per mercoledì all'...

GiovaAlbanese : Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che… - StefaniaStefyss : RT @GiovaAlbanese: Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che punt… - Romanito_21 : RT @GiovaAlbanese: Qui Continassa: allenamento differenziato sul campo per #Szczesny e lavoro parzialmente in gruppo per #DiMaria, che punt… - sportface2016 : #UCL | #Juventus, #Allegri pronto a riabbracciare #DiMaria col #Benfica - juventus_zone24 : Allenamento differenziato per #Szczesny,parzialmente in gruppo #dimaria che punta alla convocazione con il #Benfica [@GiovaAlbanese ] -