Juventus-Benfica in tv, Champions League: dove vederla in chiaro, orario, probabili formazioni, streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Dopo un esordio segnato da una sconfitta contro il Paris Saint-Germain, mercoledì 14 settembre torna in campo la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League, match valido per il girone H in occasione del quale i bianconeri affronteranno il Benfica. I lusitani sono invece reduci dalla vittoria casalinga per 2-0 ai danni dell'altra squadra del gruppo precedentemente citato, il Maccabi Haifa. Il tecnico della Juventus ha già sottolineato più volte l'importanza di questa partita, potenziale snodo per la qualificazione agli ottavi. Dovrebbe rientrare dal primo minuto Wojciech Szcz?sny, così come Angel Di Maria, anche se molto dipenderà da come i due giocatori risponderanno ai test fisici da qui a mercoledì, Adrien Rabiot da valutare. Nessun dubbio per il centravanti: si punta forte, naturalmente, ...

