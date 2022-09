Juventus, Allegri si gioca la panchina nelle prossime due partite: il traghettatore e i nomi per la prossima stagione (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimiliano Allegri è già spalle al muro. L’inizio di stagione della Juventus è stato molto deludente, soprattutto in campionato. La dirigenza è stata protagonista di un buon mercato, sono arrivati calciatori del calibro di Bremer, Paredes, Pogba, Kostic, Di Maria e Milik. La squadra è sicuramente competitiva per la lotta scudetto, nelle prime 6 giornate si sono registrati già 4 passi falsi. In 6 giornate la Juventus ha conquistato solo 10 punti e occupa l’ottava posizione, la classifica è ancora cortissima ma la dirigenza inizia ad interrogarsi sulle prestazioni della squadra. La fase a gironi in Champions League si è aperta con la sconfitta contro il Psg e la situazione è già delicata. I bianconeri sono stati penalizzati contro la Salernitana dal Var, l’errore sul gol annullato a Milik è stato ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimilianoè già spalle al muro. L’inizio didellaè stato molto deludente, soprattutto in campionato. La dirigenza è stata protagonista di un buon mercato, sono arrivati calciatori del calibro di Bremer, Paredes, Pogba, Kostic, Di Maria e Milik. La squadra è sicuramente competitiva per la lotta scudetto,prime 6 giornate si sono registrati già 4 passi falsi. In 6 giornate laha conquistato solo 10 punti e occupa l’ottava posizione, la classifica è ancora cortissima ma la dirigenza inizia ad interrogarsi sulle prestazioni della squadra. La fase a gironi in Champions League si è aperta con la sconfitta contro il Psg e la situazione è già delicata. I bianconeri sono stati penalizzati contro la Salernitana dal Var, l’errore sul gol annullato a Milik è stato ...

