pisto_gol : Sia #Juve che #Inter battute e messe sotto sul piano del gioco, il #Milan solo pari con il Salisburgo - e non è una… - cmdotcom : #Juve sotto shock, #Milik sul gol annullato: 'Senza parole'. #Cuadrado: 'Incredibile' #JuveSalernitana #Var… - GiovanniMa88 : @GiovaAlbanese Da juventino però credo sia più scandaloso il fatto che la juve a pochi minuti dalla fine della part… - matteoc1951 : Permettetemi una divagazione sportiva,ieri la mia Salernitana ha messo sotto la Juve di Allegri a Torino,solo aiuti… - ZonaBianconeri : RT @fraast1897: Questa squadra ha bisogno dell'effetto stadium, come cazzo è contro la Roma a momenti veniva giù la curva, ero lì e sentivo… -

Calciomercato.com

Per i fan bianconeri la squadra non può andaredi due gol contro una formazione in lotta per ... la dirigenza deve prendere atto dell'incapacità di Allegri di dare una svolta al gioco della...Sempre più polemiche attorno alla decisione dell'arbitro Matteo Marcenaro di annullare il gol di Arkadiusz Milik dopo aver consultato il VAR.la lente d'ingrandimento la posizione di Antonio Candreva. Juventus infuriata, il gol annullato a Milik non convince . Juventus, Bonucci fa chiarezza sulla posizione di Candreva . Juventus - ... Juve sotto shock, Milik sul gol annullato: 'Senza parole'. Cuadrado: 'Incredibile' Juventus-Salernitana 2-2, il giorno dopo del posticipo della domenica calcistica fa ancora discutere tifosi, giornalisti e calciatori. La partita andata in scen ...Juventus-Benfica di Champions League, guardala in diretta: la partita è già decisiva per il passaggio del girone e l'accesso agli ottavi.