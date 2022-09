Juve Salernitana, Marchisio: «Tutti hanno visto» – FOTO (Di lunedì 12 settembre 2022) Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha risposto sui social riguardo all’episodio di Juve Salernitana Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha risposto a un tifoso sui social riguardo all’episodio di Juve Salernitana. Gliela fai vedere tu ai tuoi colleghi in rai @ClaMarchisio8 ? pic.twitter.com/oN5th2UPO6— Gianni Ferlope (@fil otto) September 12, 2022 LE PAROLE – «L’abbiamo fatta vedere. Come Tutti del resto. E Tutti hanno visto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Claudio, ex centrocampista dellantus, ha risposto sui social riguardo all’episodio diClaudio, ex centrocampista dellantus, ha risposto a un tifoso sui social riguardo all’episodio di. Gliela fai vedere tu ai tuoi colleghi in rai @Cla8 ? pic.twitter.com/oN5th2UPO6— Gianni Ferlope (@fil otto) September 12, 2022 LE PAROLE – «L’abbiamo fatta vedere. Comedel resto. E». L'articolo proviene da Calcio News 24.

GOAL_ID : Selamat pagi Juventini ?? What a night for Juventus! ?? FT: Juve 2-2 Salernitana 18' Candreva ?? 45+5' Piatek ?? 81… - _Morik92_ : La mia chiacchierata con l'ex arbitro Ezio #Morina: 'Partita falsata, #Marcenaro non ammetterà mai l'errore. Da Cal… - Gazzetta_it : Il giallo del gol, poi la rissa con 47 persone in campo: i retroscena del caos in Juve-Salernitana - zlatanradu : RT @antonio_b__: @Campanelli11 @MattiaMelara5 Io ho argomentato, sei tu che hai sparato episodi a caso oltretutto in situazioni diverse per… - Deborah_Juve : RT @edohere__: la Juventus oggi è: - 13ª per tiri in porta P90, meglio fanno squadre come Sassuolo, Salernitana, Udinese, Empoli - 20ª pe… -