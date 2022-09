Juve Salernitana, la moviola dei quotidiani: «Buco clamoroso di Marcenaro» (Di lunedì 12 settembre 2022) Il quotidiani sportivi hanno analizzato gli episodi da moviola di Juve-Salernitana, in particolare il gol annullato a Milik I quotidiani in edicola oggi analizzano gli episodi da moviola di Juve-Salernitana, che continuano a fare tanto discutere. Giusti i rigori assegnati alle due squadre, anche se Marcenaro se ne perde colpevolmente uno. Occhi puntati però sul gol annullato a Milik, sul quale Sky misura le linee, confermando che Candreva teneva in gioco tutti. In ogni caso Bonucci non va ad impattare sul pallone o a dar fastidio a Sepe ma, anzi, viene lui stesso trattenuto da Daniluc in quella posizione. Buco clamoroso per i quotidiani. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 settembre 2022) Ilsportivi hanno analizzato gli episodi dadi, in particolare il gol annullato a Milik Iin edicola oggi analizzano gli episodi dadi, che continuano a fare tanto discutere. Giusti i rigori assegnati alle due squadre, anche sese ne perde colpevolmente uno. Occhi puntati però sul gol annullato a Milik, sul quale Sky misura le linee, confermando che Candreva teneva in gioco tutti. In ogni caso Bonucci non va ad impattare sul pallone o a dar fastidio a Sepe ma, anzi, viene lui stesso trattenuto da Daniluc in quella posizione.per i. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

