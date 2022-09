Juve, Bonucci: ‘Candreva? Guardate il taglio dell’erba… E la mia posizione non influisce’ | Serie A (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-11 23:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato a DAZN commentando il gol annullato a Milik per un suo fuorigioco considerato attivo, puntando però il dito sulla posizione di Candreva come fatto da Max Allegri prima di lui: “E’ stato rilevato un fuorigioco attivo… questa è stata la spiegazione. Premesso che Sepe non ci sarebbe mai arrivato, la mia posizione non influisce in alcun modo sull’eventuale intervento del portiere. E poi c’è il dubbio che non venga calcolata la posizione di Candreva. Le immagini, pur non essendo nitide, sembrano dare merito al lavoro del VAR? Faccio fatica a pensarlo, io sono a meno di un metro dalla linea, Candreva è molto più basso, lo dice il taglio dell’erba. Mi ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 12 settembre 2022) 2022-09-11 23:55:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Il capitano dellantus Leonardoha parlato a DAZN commentando il gol annullato a Milik per un suo fuorigioco considerato attivo, puntando però il dito sulladi Candreva come fatto da Max Allegri prima di lui: “E’ stato rilevato un fuorigioco attivo… questa è stata la spiegazione. Premesso che Sepe non ci sarebbe mai arrivato, la mianon influisce in alcun modo sull’eventuale intervento del portiere. E poi c’è il dubbio che non venga calcolata ladi Candreva. Le immagini, pur non essendo nitide, sembrano dare merito al lavoro del VAR? Faccio fatica a pensarlo, io sono a meno di un metro dalla linea, Candreva è molto più basso, lo dice ildell’erba. Mi ...

