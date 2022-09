Juve-Benfica Champions League | dove vedere la partita in diretta

(Di lunedì 12 settembre 2022)ntus vsin? Il clubntino è pronto a sfidare la squadra portoghese nel secondo incontro dei gironi. Ma chi trasmette la2022-2023? Il primo appuntamento della società calcistica bianconera è andato in onda su Canale 5 e tutti hanno così avuto l’opportunità di seguire in tv lacontro il Paris Saint-Germain. Non sarà lo stesso per questo secondo incontro. Infatti,non verrà mandato in onda dalla Mediaset. Sarà possibile assistere inall’incontro con Amazon Prime.ntus –il 14 settembre 2022: in tv o ...

juventusfc : Vi ricordate di questo Juve-Benfica? 3???? ???? Vieni a sostenere i nostri colori allo stadio ?? - ZonaBianconeri : RT @Goalist_it: Nella prossima partita di Champions League contro il Benfica la #Juventus potrebbe ritrovare #DiMaria, l’argentino proverà… - junews24com : Juve Benfica: le condizioni di Locatelli e Rabiot! Ultimissime dall'infermeria - - Goalist_it : Nella prossima partita di Champions League contro il Benfica la #Juventus potrebbe ritrovare #DiMaria, l’argentino… - junews24com : Di Maria Juve: il Fideo recupera per il Benfica? Cosa filtra dalla Continassa - -

Lo stesso Bonucci invece ha usato la parola depredati, cercando però di proiettarsi alla sfida a dir poco fondamentale contro il. Chirico su- Salernitana: 'Con un'altra squadra si ...Mercoledì sera lagiocherà il suo primo incontro della fase a gironi all'Allianz Stadium e affronterà il. Venendo alla sessione odierna, il lavoro è stato suddiviso così: scarico per chi ...L'argentino si è allenato con i compagni in vista del match da non fallire in Champions. Allegri lo utilizzerà probabilmente come jolly a partita in corso ...ROMA - Dopo il sofferto successo ottenuto sabato contro il Torino, l’Inter vuole ripartire anche in Europa. I nerazzurri, impegnati in uno dei due match che apre il programma del martedì in casa del V ...