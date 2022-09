Jessica Selassiè | Nuda così non si era mai vista | fan scioccati FOTO

Leggi su specialmag

(Di lunedì 12 settembre 2022) La Princesscompare ai fan in nuove vesti, anzi no: lo scatto bollente scatena il caos in rete.(fonte instagram)La vincitrice del “GF Vip” sta terminando in pompa magna la sua parentesi estiva, dopo aver trascorso con le sorelle vacanze stellari nelle località più esclusive. Dopo i reiterati pettegolezzi circa la sua infatuazione per il food-influencer Barù, la maggiore delleha decisamente voltato pagina. Entrata in sordina nel reality per antonomasia,ha affrontato un impegnativo processo di trasformazione. Da concorrente timida e insicura, infatti, ha dato ai natali ad una donna intraprendente, sensuale e determinata. Nelle ultime ore uno scatto provocante ha fatto il giro del web, mostrando un lato inedito e selvaggio della ...