Jeff Bezos con Proteus è un innovatore transumanista Negli Usa c' è chi lo vuole come prossimo presidente

EraldoFR : Jeff Bezos è un innovatore transumanista, un imprenditore che un giorno potrebbe essere il futuro presidente Usa?… - Affaritaliani : Jeff Bezos, un imprenditore sognatore. Sarà il prossimo presidente Usa? - Piergiulio58 : Jeff Bezos, l’ex moglie Mackenzie Scott regala la tenuta di Beverly Hills a un ente benefico. Quando ha divorziato… - flamanc24 : RT @Corriere: Jeff Bezos, l’ex moglie Mackenzie Scott regala la tenuta di Beverly Hills a un ente benefico - Corriere : Jeff Bezos, l’ex moglie Mackenzie Scott regala la tenuta di Beverly Hills a un ente benefico -

Affaritaliani.it

Era l'inizio di agosto quando si tenne l'ultima missione con equipaggio per Blue Origin . La società di(ex - CEO di Amazon) aveva completato con successo il lancio e l'atterraggio di un razzo New Shepard (missione NS - 22) con relativa capsula. L'equipaggio pagante di sei persone era ...... che utilizzerà i proventi della vendita della proprietà per costruire alloggi a basso costo Quando ha divorziato danel 2019, aveva promesso di dare in beneficenza almeno la metà dei 42,5 ... Jeff Bezos, un imprenditore sognatore. Sarà il prossimo presidente Usa Nella giornata di oggi si è tenuto il lancio della missione NS-23 da parte di Blue Origin, società di Jeff Bezos. A differenza di quanto avvenuto in passato, il razzo New Shepard ha avuto un problema ...L’ultimo scontro tra lui e Musk è quando ha stroncato la serie Tv di Prime, "Gli anelli del potere", secondo lui è un plagio del "Signore degli anelli" ...