Daniele_Manca : RT @Daniele_Manca: #Giornalismo aperte le iscrizioni al #Master di ?@uniiulm? di Milano in collaborazione con ?@QuiMediaset_it? ?@MediasetT… - Daniele_Manca : #Giornalismo aperte le iscrizioni al #Master di ?@uniiulm? di Milano in collaborazione con ?@QuiMediaset_it? ?… -

Vanity Fair Italia

...Online Le domande per il Master in Giornalismo dell'Universitàdi Milano si possono presentare fino al 23 settembre Sono aperte leal Master in Giornalismo dell'Università: fino ...... ingegneria e matematica) hanno registrato il calo minore, con un meno 0,9% di nuove. ...2), seguita quest'anno dallo(80,2). Tra i piccoli (fino a 5.000 iscritti) è prima la Libera ... IULM: iscrizioni aperte per il nuovo master in Fashion Heritage Fino al 16 settembre sarà possibile iscriversi alla prima edizione del master Fashion Heritage: dall'archivio allo storytelling. Tanti i nomi in cattedra, tra cui manager e professionisti del settore ...Le domande per il Master in Giornalismo dell’Università Iulm di Milano si possono presentare fino al 23 settembre ...