Italvolley campione del mondo | Mattarella incontra gli azzurri | “Vi ho seguito” E scherza | “Cortesia aver consegnato ai polacchi primo set”

"Benvenuti al Quirinale, campioni del mondo. Complimenti davvero, è stata una serata non dimenticabile". Così Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale gli azzurri della pallavolo, reduci dalla vittoria al mondiale. "Io vi ho visto ieri sera, dalla prima all'ultima battuta, e anche il primo set era nelle vostre mani, ma averlo consegnato ai polacchi è stato un gesto di cortesia per gli sportivissimi polacchi", ha detto scherzando il presidente della Repubblica, facendo in particolare i complimenti a Ferdinando De Giorgi, il ct dell'Italvolley. "Vincere tre campionati del mondo da giocatore è stata una impresa, ma vincere un titolo guidando la squadra fuori dal campo è ancora più ...

