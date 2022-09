ITALVOLLEY CAMPIONE DEL MONDO, DOV’E’ NATO IL TRIONFO (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia è di nuovo CAMPIONE del MONDO di volley. Ventiquattro anni dopo “I 12 Uomini d’oro” guidati magistralmente da Julio Velasco prima e da Bebeto poi; una squadra che di Coppe del MONDO ne vinse due consecutive, conquistando in meno di un decennio ogni competizione per nazioni, eccetto l’Olimpiade di Atlanta 96, costata appunto la panchina al tecnico NATO in Argentina. Argentina come la squadra che, battendo gli azzurri un anno fa, diede il via al successo del Mondiale di ieri. Per capire dove nasce il TRIONFO però, bisogna fare un salto indietro nel tempo.Olimpiadi di Tokyo 2020, gli Azzurri escono ai quarti contro l’Argentina al quinto set: era dal 1992 che l’ITALVOLLEY maschile non falliva l’approdo in semifinale. La delusione nel gruppo era evidente, tanto da portare i vertici ... Leggi su sportnews.snai (Di lunedì 12 settembre 2022) L’Italia è di nuovodeldi volley. Ventiquattro anni dopo “I 12 Uomini d’oro” guidati magistralmente da Julio Velasco prima e da Bebeto poi; una squadra che di Coppe delne vinse due consecutive, conquistando in meno di un decennio ogni competizione per nazioni, eccetto l’Olimpiade di Atlanta 96, costata appunto la panchina al tecnicoin Argentina. Argentina come la squadra che, battendo gli azzurri un anno fa, diede il via al successo del Mondiale di ieri. Per capire dove nasce ilperò, bisogna fare un salto indietro nel tempo.Olimpiadi di Tokyo 2020, gli Azzurri escono ai quarti contro l’Argentina al quinto set: era dal 1992 che l’maschile non falliva l’approdo in semifinale. La delusione nel gruppo era evidente, tanto da portare i vertici ...

