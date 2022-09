Italia-Turchia volley femminile, amichevole oggi: orario, programma, tv, streaming (Di lunedì 12 settembre 2022) Ancora non smaltita la sbornia per la vittoria dei Mondiali da parte della nazionale maschile, è tempo di concentrarsi al cammino di avvicinamento alla manifestazione iridata al femminile. Le azzurre, reduci dalla straordinaria vittoria in VNL, cominceranno oggi il DHL Test Match Tournament. Nella cornice del Palavesuvio di Napoli, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti, sfiderà in match amichevoli nazionali molto accreditate come Turchia, Polonia e Serbia. La prima e l’ultima in particolare saranno tra le sfidanti dell’Italia verso la conquista del titolo mondiale. Il torneo inizierà oggi alle ore 17.00 con il match contro la nazionale turca. Di seguito il calendario completo di Italia-Turchia, match valido per la prima giornata del DHL Test Match Tournament, con ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Ancora non smaltita la sbornia per la vittoria dei Mondiali da parte della nazionale maschile, è tempo di concentrarsi al cammino di avvicinamento alla manifestazione iridata al. Le azzurre, reduci dalla straordinaria vittoria in VNL, comincerannoil DHL Test Match Tournament. Nella cornice del Palavesuvio di Napoli, la squadra guidata dal CT Davide Mazzanti, sfiderà in match amichevoli nazionali molto accreditate come, Polonia e Serbia. La prima e l’ultima in particolare saranno tra le sfidanti dell’verso la conquista del titolo mondiale. Il torneo inizieràalle ore 17.00 con il match contro la nazionale turca. Di seguito il calendario completo di, match valido per la prima giornata del DHL Test Match Tournament, con ...

ematr_86 : #LaNazionale naturalmente seguiremo il rientro dei Campioni in Italia, ma non finisce qui: alle 17:00 da Napoli ci… - 8foctdr67 : RT @djnutria57: La Turchia, Stato Sovrano, ha fatto domanda di adesione ai BRICS come simpatizzante ed è nel blocco NATO. La differenza con… - Clemf71 : RT @SicilianoSum: Una nave della guardia costiera greca ha sparato su una nave al largo della costa turca ?????? #Turchia #Grecia #Nato #Itali… - CesareProto : @marioadinolfi E chi contesta il suo diritto di essere contro il divorzio? Lei lasci in pace chi non la pensa come… - mikicat2018 : RT @ElenaBaldassar4: K- Mehmet, occhio all'orario!!! Me-lo so Kerim... Me-20.00 turchia, 19.00 Italia. S- allora ci vediamo dopo su Twitter… -