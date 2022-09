Istat | ' La recessione si avvicina Verso una frenata della produzione industriale'

(Di lunedì 12 settembre 2022) Lasie non basta vedere il segno piùdi luglio per rinviare i timori di unadell'economia. Il rallentamento è già in corso, ed è destinato ad ...

voceditalia : L’Istat vede la recessione, verso frenata dell’industria - infoiteconomia : Cassa integrazione e stop alla produzione: l'Istat 'vede' l'arrivo della recessione - Eib63 : RT @romatoday: Cassa integrazione e stop alla produzione: l'Istat 'vede' l'arrivo della recessione - rotaruchristina : RT @romatoday: Cassa integrazione e stop alla produzione: l'Istat 'vede' l'arrivo della recessione - 1fiorexme : RT @romatoday: Cassa integrazione e stop alla produzione: l'Istat 'vede' l'arrivo della recessione -

Lasi avvicina e non basta vedere il segno più della produzione industriale di luglio per ... il confronto con il 2021 è virato in negativo e secondo l'nei prossimi mesi assisteremo ad ...'Le prospettive per i prossimi mesi mostrano un possibile ridimensionamento dei ritmi ...Prospettive di crescita al ribasso e generale sfiducia da parte delle imprese, specie tra quelle del settore manifatturiero e delle costruzioni: i dati diffusi dall'Istat nella nota mensile sull'andam ...La recessione si avvicina e non basta vedere il segno più della produzione industriale di luglio per rinviare i timori di una frenata dell’economia. Il ...