Israele, l'unità nazionale che corrode la democrazia (Di lunedì 12 settembre 2022) Il collante sionista Globalist ha già recensito l'ultimo saggio di Ilan Pappé, tra i più autorevoli e coraggiosi storici israeliani, La prigione più grande del mondo. Storia dei Territori Occupati ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 settembre 2022) Il collante sionista Globalist ha già recensito l'ultimo saggio di Ilan Pappé, tra i più autorevoli e coraggiosi storici israeliani, La prigione più grande del mondo. Storia dei Territori Occupati ...

ennebi91 : @MaleficoRojo @maumacosi Allora dato che tu sei quello intelligente dimmi: 1)Cosa pensava Berlinguer della question… - Frank_Kaly : @natonel1965 Aggiungo solo che i veri alleati degli USA sono Aussie, GB, Israele e Canada. Dopo il Giappone. Molto… - Giuseppe_Orsin5 : @RaiPortaaPorta @GiorgiaMeloni Quanto alle alleanze politiche in questi anni abbiamo costruito,intese con Russia Un… - israele360 : Donata la prima unità mobile di terapia intensiva antiproiettile al Magen David Adom in #Israele… - SOCIALISTA1974 : @IngannoPale Conferma ne è il fatto che in Israele vivono circa 2 mln di Arabi con cittadinanza israeliana, aventi… -

Israele, l'unità nazionale che corrode la democrazia Quel Paese è Israele. Ma quando l'"unità nazionale" finisce per diventare pensiero unico, quando cancella l'essenza di una democrazia " il confronto tra idee, programmi, visioni, valori alternativi "... Shireen Abu Akleh: quattro motivi per cui Israele potrebbe farla franca con questo omicidio L'esercito israeliano vuole farci credere che c'è "un'alta probabilità" che un suo soldato dell'unità d'élite Duvdevan si sia confuso e abbia pensato che la giornalista Shireen Abu Akleh fosse un ... Globalist.it Quel Paese è. Ma quando l'"nazionale" finisce per diventare pensiero unico, quando cancella l'essenza di una democrazia " il confronto tra idee, programmi, visioni, valori alternativi "...L'esercito israeliano vuole farci credere che c'è "un'alta probabilità" che un suo soldato dell'd'élite Duvdevan si sia confuso e abbia pensato che la giornalista Shireen Abu Akleh fosse un ... Israele, l’unità nazionale che corrode la democrazia