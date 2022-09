Isola dei Famosi, Nicola Savino su Ilary Blasi: “Ci sono rimasto male” (Di lunedì 12 settembre 2022) Intervistato da FanPage in merito alla sua nuova avventura su Tv8 (che gli impedirà di fatto di restare opinionista dell’Isola dei Famosi anche nella prossima stagione, visto che ha un contratto in esclusiva), Nicola Savino ha risposto anche alla domanda in merito alla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, sua grande amica. “Ci sono rimasto male come tutti gli italiani” ha spiegato Savino. “Qui siamo oltre Al Bano e Romina. sono quei matrimoni che ci rappresentano, è il caso di dirlo: quella coppia lì, siamo noi. C’era intesa e si vedeva quanto si volevano bene. È stato brutto. Non è mai una bella notizia una separazione” ha concluso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 settembre 2022) Intervistato da FanPage in merito alla sua nuova avventura su Tv8 (che gli impedirà di fatto di restare opinionista dell’deianche nella prossima stagione, visto che ha un contratto in esclusiva),ha risposto anche alla domanda in merito alla separazione tra Francesco Totti e, sua grande amica. “Cicome tutti gli italiani” ha spiegato. “Qui siamo oltre Al Bano e Romina.quei matrimoni che ci rappresentano, è il caso di dirlo: quella coppia lì, siamo noi. C’era intesa e si vedeva quanto si volevano bene. È stato brutto. Non è mai una bella notizia una separazione” ha concluso. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… La ...

