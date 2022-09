Innovazione | rivoluzione digitale al Mann | verso il nuovo “Metamuseo”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 12 settembre 2022) È ai nastri di partenza il progetto che, nel prossimo quinquennio, unirà il Museo Archeologico Nazionale di Napoli alla Luddy School of Informatics dell’Università dell’Indiana: proprio l’istituzione americana sosterrà la parte preponderante dell’impegno finanziario della ricerca, che avrà, spiega una nota del, “lo scopo non solo di digitalizzare, ma soprattutto di rendere immediatamente fruibili a studiosi e pubblico manufatti lontani dalle luci delle sale espositive”. Se ne parlerà oggi, alle 17 all’Auditorium del Museo, in una tavola rotonda che, trasmessa anche in diretta Facebook sulla pagina istituzionale dell’Archeologico, consentirà di focalizzare i passaggi di lavoro previsti. “Ilè unlivello da raggiungere nella valorizzazione dei depositi per associare dii contesti, seppur in ...